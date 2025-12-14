Rama për vendimin e Kushtetueses ndaj Ballukut: U hoq një precedentë i rrezikshëm

14/12/2025 10:56

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, sot në episodin e dhjetë të podcastit “Le të flasim”, e ka komentuar vendimin e Gjykatës Kushtetuese, që hoqi pezullimin nga detyra për zëvendëskryeministren Belinda Balluku.

Rama tha se ky vendim, i dha fund një precedenti unik në botë ku gjykatësi dhe prokurori morën kompetencat e qeverisë dhe kuvendit.

“Në aspektin ligjor u eliminua një precedent unik në botë dhe u zmbraps një brutalitet, ndërsa në aspektin ndërinstitucional kjo befasi ku një prokuror dhe gjykatës morën kompetenca e kryeministrit, parlamentit duke tollovitur shtetit kërkon medoemos një reflektim ndërinstitucional, jo vetëm mbi këtë rast por mbi simptomat shqetësuese të ushtrimit me papërgjegjshmëri të sistemit të ri të drejtësisë”, deklaroi shefi i qeverisë shqiptare.

 

