Rama për shpronësimin e pronave: Kjo temë po shfrytëzohet për dëmtim të imazhit tim

I pari i Prishtinës, Përparim Rama ka thënë se vendimi për shpronësimin e pronave është vendim nga qeverisja e kaluar, i cili është kërkuar të vazhdohet edhe nga qeverisja e tij.

‘’Ministria e ka obliguar Komunën që ta bëjë shpronësimin para qeverisjes tonë, po ashtu po them se krejt qa kemi ne në dorë është me negociuar për mos me lejuar që me qenë një pjesë për mos me shkaktu problem për komunën, nuk përfundon cikli deri sa Ministria e Financave nuk e përcakton vleren’’, tha Rama në një intervistë në RTV21

Rama gjithashtu përmendi faktin se nëse nuk respektohen të gjitha rregullat, atëherë komuna edhe mund te paditet.

Rama tha se para çdo seance komunale të thirrur, analizohen të gjitha pikat e të gjithë drejtorëve, teksa shtoi se këto pakënaqësitë rreth shpronësimit janë shfaqur para 6 jave, dhe sipas tij, kjo nga VV-ja dhe PDK po shfrytëzohet për dëmtim të imazhit.

‘Për 6 jave nuk pat problem askush, për një moment kur ne e prezantuam projektin e sheshit‘’Gjorxh Bush’’, atëherë u vendos për me raportu nga grupi Koha pasi që atyre nuk iu konvenon për parking, këtë po e shfrytëzon VV e PDK kundër meje si kryetar’’, tha Rama.

Ai tutje shtoi se ka kërkuar nga Prokuroria që të zgjerohen hetimet, pasi që në këtë rast ka presione politike.

‘’Kam kërkuar nga Prokuroria që të zgjerohet ta shikojnë pse Ministria e Pushteti Lokal kur e shpall të ligjshme pse pas disa ditësh nga presioni e kthen vendimin e vet, duket se në shoqërinë tonë kemi presione politike, ka presion politik’’, tha Rama.

Rama tha se është i bindur se ‘’Në këto pika po shfrytëzohet për dëmtim të imazhit tim, se qe 2 vjet po kryejmë punë të shumta në kryeqytet, punë që nuk i ka kryer askush’’.