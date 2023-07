Rama për Lulzim Hetemin: Është i burgosur faktikisht, sepse s’del dot as të marrë ajër

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama për kryetarin e Komunës së Leposaviqit Lulzim Hetemi, ka thënë se është i burgosur sepse sipas tij ai nuk del dot as të marrë ajër.

Rama komentoi edhe zgjedhjen e kryetarëve të rinj të komunave veriore. Kreu i qeverisë shqiptare ka thënë se kryetarët e komunave veriiore janë duke qëndruar të mbyllur si Oso Kuka.

Ai thotë se kryetarët kanë ardhur në pushtet vetëm me 1 për qind të votova.

“Çdo të thotë kjo që të mbajmë akoma disa kryetarë komunash të cilët janë zgjedhur me 1% të votave, që rrinë të mbyllur si Oso Kuka. Njëri rri atje me policë dhe është i burgosur faktikisht, sepse s’del dot as të marrë ajër. E të tjerët rrinë diku ku s’dihet ku janë dhe në ndërkohë që në tavolinë është plani franko-gjerman”, ka thënë ai në Euronews.

Rama në këtë intervistë ka diskutuar edhe për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se është një mik që e çmon dhe e respekton por si kryeministër nuk e mirëkupton.

“Albini është një person të cilin unë e çmoj, një mik që e respektoj, por në këtë rast është kryeministri i Kosovës të cilin unë nuk e mirëkuptoj”.