Rama për Hagën: Kërkesa për 180 vite burg, një “varrosje për së gjalli” në Evropën demokratike
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar pas kërkesës së Prokurorisë Speciale në Hagë, e cila ka kërkuar 45 vite burg për secilin nga ish-krerët e UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Në një postim në X, Rama shprehet se nuk arrin të kuptoj logjiken e Prokurorisë Speciale në Hagë “për të varrosur të gjallë” ish-krerët e UÇK-së në zemër të Evropës demokratike.
“Më pyesin miq nga Prishtina pse nuk po shprehesh për mikun tënd që sot u ngarkua me 45 vjet burg në pretencën e prokurorisë së Hagës?! Nuk po shprehem dot, pasi ende po mundohem ta gjej ku buron filli logjik që ka ndjekur prokuroria për të dalë me kërkesën për varrosje për së gjalli të katër burrave dhe si kurrë ndonjëherë, fjalët nuk më vijnë në ndihmë për t’u shprehur… Ndjesë, më duhet kohë ta gëlltis gjithë atë mal me mut që nxori sot ajo prokurori në zemër të Evropës demokratike!”, shkruan Rama.
Në fazën përmbyllëse të gjykimit në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë për ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, kryeprokurorja Kimberly West kërkoi 180 vite burg për ish-krerët e UÇK-së, konkretisht nga 45 vite për secilin.
Gjatë paraqitjes së fjalëve përfundimtare, West deklaroi se akuzat ndaj katërshes janë të rënda, pasi janë krime kundër njerëzimit.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Rexhep Selimi, po përballen me akuza të ngritura nga Zyra e Prokurorit të Specializuar, të cilat ata i kanë cilësuar si të pabazuara. Edhe mbrojtja i ka hedhur poshtë këto akuza dhe ka argumentuar se UÇK-ja nuk kishte strukturë të organizuar komanduese.