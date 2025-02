Rama për bonusin për pensionistët: Shpërndarja nis më 1 mars Nga 1 marsi, do të nisë shpërndarja e bonusit të pranverës për pensionistët në Shqipëri. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, kryeministri shqiptar, Edi Rama është shprehur se vendimi është marrë që në 9 janar. “Jo vetëm që unë nuk gënjej po flas me përgjegjësi të plotë për çka ka të bëjë me detyrën që…