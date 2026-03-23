Rama paralajmëron gjoba dhe konfiskim të automjeteve për hedhjen ilegale të mbeturinave

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se çdo automjet që transporton mbeturina pa kontratë me NPL “Gjelbër” do të gjobitet dhe mund t’i konfiskohet automjeti. Përmes një postimi në Facebook, Rama ka bërë të ditur se Inspektorati Komunal dhe Policia e Kryeqytetit janë angazhuar me të gjitha kapacitetet për të luftuar hedhjen ilegale të…

23/03/2026 20:35

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se çdo automjet që transporton mbeturina pa kontratë me NPL “Gjelbër” do të gjobitet dhe mund t’i konfiskohet automjeti.

Përmes një postimi në Facebook, Rama ka bërë të ditur se Inspektorati Komunal dhe Policia e Kryeqytetit janë angazhuar me të gjitha kapacitetet për të luftuar hedhjen ilegale të mbeturinave në hapësirat publike.

Ai ka theksuar se hedhja e mbeturinave ndërtimore dhe vëllimore në qytet është e ndaluar.

“Hedhja e mbeturinave ndërtimore dhe vëllimore në Kryeqytet është e ndaluar! Çdo automjet që bart mbeturina të çfarëdo lloji dhe nuk ka kontratë me NPL “Gjelbër” do të gjobitet dhe mund t’i konfiskohet automjeti. Inspeksioni Komunal dhe Policia e Kryeqytetit janë të angazhuar me të gjitha kapacitetet për të luftuar hedhjen ilegale të mbeturinave në hapësirat publike.
Masat ndëshkuese për shkelësit përfshijnë: gjoba, konfiskim të automjeteve që përdoren për transportimin dhe hedhjen ilegale të mbeturinave”, ka shkruar Rama.

Ai po ashtu ka bërë thirrje për bashkëpunim nga qytetarët.

“Nëse shihni qytetarë ose biznese që hedhin materiale ndërtimore, sanitari, mobilje, goma, xhama apo çfarëdo mbeturinash të natyrës vëllimore dhe ndërtimore në Kryeqytet, ju lutemi ta lajmëroni Policinë ose Inspekcionin e Komunës në 038 220985”, ka përfunduar ai.

Artikuj të ngjashëm

March 23, 2026

Rritja e çmimit të naftës, Hoti: Marzha e fitimit nuk është...

March 23, 2026

Sa ishte sot çmimi i naftës në Kosovë dhe vendet ku...

March 23, 2026

Raportohet se një orë para tragjedisë në Majac, Ardita dhe Ilazi...

March 23, 2026

Irani mohon bisedimet me SHBA-në, ndërsa Trump pretendon “pika kryesore të...

March 23, 2026

Trump: Gjërat po shkojnë shumë mirë me Iranin

March 23, 2026

Trump: SHBA-ja do t’i ndalë sulmet ndaj caqeve energjetike të Iranit...

