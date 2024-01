Rama: Nuk qëndron se 20 hektarë do të këmbehen me 8, këtë e përcakton Ministria e Financave

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama tha se procesi për këmbimin e pronave në kryeqytet nuk ka përfunduar.

Sa i përket raportimeve se do të këmbehet prona komunale me sipërfaqe rreth 20 hektarë me një me rreth 8 hektarë, Rama tha se kjo nuk qëndron meqë Ministria e Financave e përcakton se sa tokë do të këmbëhet.

“Ne si kryeqytet jemi duke zbatuar një proces të rregullt i miratuar nga Asambleja Komunale, i vlerësuar nga MAPL dhe është ende proces i papërfunduar, pra është në zhvillim e sipër. Kemi ndjekur të gjitha hapat ligjorë dhe procedural në bazë të vlerësimeve të bëra nga ministritë përkatëse, pasi që pala ka pasur vendime të miratuara nga ministritë për këmbim të pronës, e që e oligon kryeqytetin me vepru… Ministria e Financave ka me përcaktu sa tokë kemi me dhanë, pra Ministria e Financave është i vetmi autoritet që e bën vlerësimin e pronave e jo ne”, tha tutje Rama.