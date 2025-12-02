Rama njofton se iu janë alokuar një pjesë e mjeteve financiare, thotë se do të procesohen pagat sa më shpejtë të jetë e mundur

02/12/2025 16:10

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se Ministria e Financave ka alokuar një pjesë të mjeteve financiare.

Ai ka thënë se Drejtoria e Financave e Komunës së Prishtinës, do të vazhdojë punën jashtë orarit të rregullt të punës, që të procesohen pagat sa më shpejtë.

“Në përputhje me dinamikën e alokimit të mjeteve nga Ministria, ne si komunë do të vazhdojmë me procesimin e pagesave në mënyrë të vazhdueshme dhe të rregullt.  Presim që sa më shpejtë të përfundojë alokimi i plotë i shumës prej 25 milionë eurosh nga Ministria”, ka shkruar Rama.

Ai ka falënderuar qytetarët dhe punëtorët për mirëkuptimin, durimin dhe bashkëpunimin. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i Ramës:

December 2, 2025

