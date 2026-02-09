Rama niset në Bruksel, takim me Presidentin e Këshillit Europian

09/02/2026 17:57

Pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Brukselit, ku në orët e mbrëmjes do të zhvillojë një darkë pune me Presidentin e Këshilli Evropian, Antonio Costa.

Qëndrimi disaorësh në Bruksel lidhet me ecurinë e negociatave të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri pritet të rikthehet në Shqipëri paraditen e së martës.

Më herët gjatë ditës, Rama zhvilloi mbledhjen e grupit parlamentar të Partia Socialiste, ku u bë publik edhe qëndrimi i PS-së lidhur me vendimin e Gjykatës Kushtetuese për zëvendëskryeministren Belinda Balluku.

