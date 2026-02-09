Rama niset në Bruksel, takim me Presidentin e Këshillit Europian
Pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Brukselit, ku në orët e mbrëmjes do të zhvillojë një darkë pune me Presidentin e Këshilli Evropian, Antonio Costa. Qëndrimi disaorësh në Bruksel lidhet me ecurinë e negociatave të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri pritet të rikthehet në Shqipëri paraditen e…
Lajme
Pas mbledhjes së grupit parlamentar socialist, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar drejt Brukselit, ku në orët e mbrëmjes do të zhvillojë një darkë pune me Presidentin e Këshilli Evropian, Antonio Costa.
Qëndrimi disaorësh në Bruksel lidhet me ecurinë e negociatave të Shqipërisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri pritet të rikthehet në Shqipëri paraditen e së martës.
Më herët gjatë ditës, Rama zhvilloi mbledhjen e grupit parlamentar të Partia Socialiste, ku u bë publik edhe qëndrimi i PS-së lidhur me vendimin e Gjykatës Kushtetuese për zëvendëskryeministren Belinda Balluku.