Rama nga Kroacia: NATO e BE të marrin masa ndaj Serbisë, ngjarja e Banjskës s’guxon të përsëritet

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka qëndruar sot për një vizitë zyrtare në Kroaci.

Ai nga atje i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që ta dënojnë Serbinë për aktin terrorist në Banjskë, shkruan lajmi.net.

Rama tha se ky veprim duhet të ndërmirret në atë formë që të shmanget përsëritja e ngjarjes.

“Samiti i Berlinit do të ketë një temë diskutimi edhe për Ballkanin, duke nisur edhe nga situata e vështirë në veri të Kosovës. Por i takon BE-së dhe NATO-s, që të dënojë aktin, në mënyrë që të ndalohet dhe të shmanget përsëritja apo larg qoftë të jetë më keq se kaq. Na duhet një qëndrim i unifikuar lidhur me atë që ndodhi, kjo jo vetëm në fjalë por edhe me fakte. Evropa e bashkuar, Kryeministri i Kroacisë është një ndër njohësit më të thellë të labirinteve të kështjellës së Harry Poter-it evropian”, tha ai.

“Këtu bëhet fjalë për masa simetrike, minimumi që duhet të bëhet, jo vetëm nga Kosova por edhe në Serbi. Masat të merren edhe për Serbinë. Ka programe ka marrëdhënie për t’i thënë stop dhe në asnjë mënyrë nuk mund të pranohet që në mes të Evropës dhe një rajoni, një grup kriminal i armatosur gjer në dhëmbë ushtarakisht me uniforma ilegale t’i marrë jetën një polici e t’i gëzohet nderit më të lartë, zisë kombëtare.”- tha Rama.