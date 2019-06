Rama nga Berati i përgjigjet Metës: Më 30 qershor do ketë zgjedhje

Rama në Berat duke prezantuar kandidatin për bashkinë tha se me 30 qershor do të behën zgjedhje.

“Protesta është një përpjekje e dëshpëruar e njerëzve që do humbin. Zgjedhjet me 30 qeshor do të zhvillohen dhe Meta bëri gabim përsëri dhe se ato kanë qëllim të shkatërrojnë ygjedhjet”- tha Rama.

Duke folur edhe për dosjen 339 Rama shtoi: “ Dosja 339 është një indicie. Përgjimet nuk i ka barë Bild. Ku i morën gjermanët përgjimet? Ne nuk kemi bërë payare për interesin kombëtar dhe ata e nxorën Shqipërinë rrugëve të botës. Ata nuk e duan drejtësinë njësoj për të gjithë. PS ka të meta por është në anën e duhur të historisë”.

Rama i quajti drejtuesit e opozitës një tufë e dëshpëruar që e duan Shqipërinë larg Europës./TCH

