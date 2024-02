Rama nesër shkonë në Turqi: Do të takojë Erdoganin Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, pritet të udhëtojë paraditen e së martës në një vizitë zyrtare në Turqi. Rama në Ankara do të pritet nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Pritet edhe nënshkrimi i disa marrëveshjeve, përmbajtja e të cilave nuk bëhet ende publike. Ai do të shoqërohet në këtë vizitë prej ministrit të punëve…