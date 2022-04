Rama: Nëse s’hapen negociatat brenda 6-mujorit të Presidencës franceze, do të kërkojmë ndarjen nga Maqedonia e Veriut

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama deklaroi sot se nëse Këshilli Evropian nuk hap negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut brenda 6-mujorit të Presidencës franceze, Tirana zyrtare do të ndryshojë kursin dhe do të kërkojë haptazi ndarjen e procesit të aderimit nga Maqedonia e Veriut.