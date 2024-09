Rama në takimin me Ergodanin, folën për çështje rajonale dhe globale Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, dje më 22 shtator kishte bërë të ditur se ishte takuar me presidentin turk, Recep Tayyip Erdogan. Media turke Andolu Agency ka dalë me një artikull lidhur me detajet që janë diskutuar në takimin e të dielës së javës së kaluar. Aty thuhet se Rama dhe Erdogan kanë diskutuar për…