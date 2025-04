Rama: Ne fitojmë më 11 maj, opozita nuk është kundërshtar Kryeministri Edi Rama ka deklaruar më 11 maj, ditën e zgjedhjeve, do të dalin në dritë të gjitha të vërtetat. Gjatë bisedës së tij në rubrikën “Sy më Sy” me ndjekësit në rrjetet sociale, ai e cilësoi opozitën si një “qamet të madh” dhe theksoi se ajo nuk ka as parti të organizuar. “Do fitojmë…