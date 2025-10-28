Rama: Në fillim isha i hapur për bashkëpunim, pastaj pashë bllokadat e qëllimshme të VV-së

Kandidati për kryetar të Prishtinës nga LDK-ja, Përparim Rama, ka folur për peripecitë që thotë t’i ketë përjetuar gjatë rolit të tij si i pari i kryeqytetit. Rama, i cili po kërkon një mandat të dytë, ka pohuar se në fillim të qeverisjes së tij kishte qenë i hapur për bashkëpunim me të gjithë por…

Lajme

28/10/2025 18:36

Kandidati për kryetar të Prishtinës nga LDK-ja, Përparim Rama, ka folur për peripecitë që thotë t’i ketë përjetuar gjatë rolit të tij si i pari i kryeqytetit.

Rama, i cili po kërkon një mandat të dytë, ka pohuar se në fillim të qeverisjes së tij kishte qenë i hapur për bashkëpunim me të gjithë por më pas pohon të jetë sabotuar, sidomos nga qeveria qendrore, përkatësisht Lëvizja Vetëvendosje.

“Për fat të keq po them, dy vjetët e para kam qenë i hapur për bashkëpunim me të gjithë dhe kam pritur që do të kemi një bashkëpunim të mirëfilltë me të gjithë pa marrë parasysh çfarë partie janë. Pas dy vjetësh e kuptova që Vetëvendosja për shembull ka qenë bllokuese dhe kanë bërë bllokada të qëllimshme, dhe nuk e kam kuptuar këtë.“, ka thënë Rama në DPT Te Fidani në Klan Kosova.

“Fillimisht kam menduar që dikush që është i zgjedhur prej qytetarit të kryeqytetit duhet me iu bashku një vizioni, një transformimi të mirëfilltë. I kemi pasur projektet më madhore si Unazën e Kryeqytetit që është për të mirën e të gjithëve, nuk është ajo për të mirën time personale, është për të mirën e kryeqytetit, edhe tek e fundit, kryeqyteti më ka votuar mua për me i shty proceset përpara.”

