Rama ndan lajmin e mirë, Tirana mirëpret Forumin e Investimeve BE-Ballkan Perëndimor
Lajme
Tirana do të mirëpresë më 13 dhe 14 tetor Forumin e Investimeve EU–WB6 (Bashkimi Europian Ballkani Perëndimor).
Lajmi u bë ditur nga kryeministri shqiptar, Edi Rama përmes rrjeteve sociale.
Shefi i ekzekutivit shqiptar e ka konsideruar këtë zhvillim si një ngjarje historike.
“Mirëmëngjes dhe me lajmin e mirë që Tirana mirëpret më 13–14 tetor Forumin e Investimeve EU–WB6 (Bashkimi Europian – Ballkani Perëndimor), një ngjarje historike që bashkon vendet e Ballkanit Perëndimor, vendimmarrësit e Bashkimit Europian dhe investitorë nga e gjithë bota, një tjetër hap i rëndësishëm për forcimin e bashkëpunimit dhe zhvillimit ekonomik në rajon, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan ai.