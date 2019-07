Rama: Meta nuk duhet ndalur në marshimin e tij vetë shkatërrues

Rama tha se e dinte se lufta e opozitës për të prishur zgjedhjet do ishte një vrimë në ujë por se nuk e kishte menduar se do të numëronin gabim, duke mbrojtur shifrat e kontestuara nga opozita të KQZ për votimin e 30 qershorit.

“Kurrë mos e ndalo kundërshtarin që po gabon, por sot ne nuk jemi mbledhur të ndalojmë një kundërshtar, Meta nuk duhet ndaluar në marshimin e tij vetë shkatërrues, politikisht ai na e bën të lehtë pozicionin tonë në sy të popullit, sepse shihet armiqësia e tij ndaj nesh”.

Lidhur me pjesëmarrjen e ulët në zgjedhje dhe raportin e ODHIR, Rama tha se ka thënë disa herë gjatë fushatës se lufta e tyre për të prishur zgjedhjet do ishte një vrimë në ujë , “e vetmja gjë që s’kam menduar është se do numëronin gabim, estradë hesapi”.

“Janë po këta që e kundërshtojnë përfshirjen e votës së emigrantëve në kodin zgjedhor, megjithëse nga zgjedhjet e ardhshme ne do ta përfshijmë atë në kod zgjedhor, uroj dhe me dakordësinë e opozitës parlamentare”.

“Pjesëmarrja e 30 qershorit ka kaluar pritshmëritë tona duke marrë parasysh atmosferën në të cilën u zhvilluan, 19,7 për qind”.

“Krahasuar me 4 vite me parë ky numër është vetëm 4 përqind më pak, po të kishte qenë një garë normale pa diskutim kjo përqindje do ishte më e lartë. Ta lexosh si refuzim popullor ndaj meje, si tkurrje elektorale e qeverisë, do thotë të mos kuptosh çfarë vjen më prapa”, ka thënë tutje Rama.

“Opozita s’ka shanse fitoreje, edhe kur flasin për raportin e ODHIR, i cili ka pasqyruar me korrektesë procesin, nisur nga klima. Mungesa e qytetarëve për pjesëmarrjen në zgjedhje e nënvizuar në raport, është fakt, por ka ardhur nga kërcënimi i vazhdueshëm për dhunë dhe ndërhyrjes së Metës me anti dekretin e tij skandaloz”.

Rama tutje tha se kjo ishte hera e fundit që zgjedhjet administrohen nga partitë politike, derisa shtoi se do ta depolitizojnë administratën. /tch