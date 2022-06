Rama-Kurtit: Faleminderit që ndaluat shiun, binte herë pas here, as qeni nuk lehte më

Rama ka bërë të ditur se sa i përket shifrave të shkëmbimit tregtar, ato janë rritur prej 160 milionë euro nga viti 2017,në vitin 2021 ajo ka shkuar në 433 milionë euro, shkruan lajmi.net.

Ai krejt në fund ka thënë se para se të hynin në mbledhje kanë dëgjuar një qen duke lehur dhe ka thënë se si ai qen i duken të gjithë që mendojnë të fusin xixa mes Kurtit e Ramës. Gjithashtu ka falendëruar Kurtin për ndalimin e shiut.

Rama i ka dërguar “të falat përkatëse” qenit dhe ka hapur mbledhjen.

“Këto ishin fjalët e mia të kësaj hapjeje, edhe njëherë me shumë sinqritet dhe respekt, shumë faleminderit. Edhe faleminderit edhe për ndalimin e shiut. Se ka pasë herë pas here reshje shiu. Ka pasë një qen që lehte aty, por posa hymë u ndal gjë që besoj që flet për të ngjashmit që flasin dhe mendojnë të fusin xixa mes nesh dhe mendojnë të fusin çështje të pahapura mes meje dhe homologut këtu. Ne jemi të hapur dhe për çka nuk merremi vesh, kemi mundësi të merremi vesh që të mos merremi vesh. Kështu që me të falat përkatëse për qenin, unë e konsideroj të hapur këtë mbledhje.”, tha Rama.