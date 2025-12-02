Rama kujton Ibrahim Rugovën: Arkitekt i një ideje politike që buronte nga uniteti dhe besimi i palëkundur në liri

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka kujtuar presidentin historik të Kosovës, Ibrahim Rugovën. Ai ka thënë se sot, në ditën e tij të lindjes, rikthehemi përveç se te figura historike edhe te domethënia e vizionit të tij që tejkalon kohënt. “Ibrahim Rugova ishte arkitekti i një ideje politike që buronte nga uniteti dhe…

Lajme

02/12/2025 20:04

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka kujtuar presidentin historik të Kosovës, Ibrahim Rugovën.

Ai ka thënë se sot, në ditën e tij të lindjes, rikthehemi përveç se te figura historike edhe te domethënia e vizionit të tij që tejkalon kohënt.

“Ibrahim Rugova ishte arkitekti i një ideje politike që buronte nga uniteti dhe besimi i palëkundur në lirinë si e drejtë natyrore e njeriut dhe e kombit. Kjo është arsyeja pse trashëgimia e tij nuk është vetëm historike, por edhe institucionale dhe filozofike”, ka shkruar Rama.

Ai ka thënë se nderimi për të është edhe përgjegjësi për ne, që ta ruajmë shtetin si vlerë, lirinë si amanet dhe paqen si orientim të përhershëm. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i tij:

Artikuj të ngjashëm

December 2, 2025

OSBE të zhgënjyer pas moscertifikimit të Listës serbe: Përforcon perceptimet se...

Lajme të fundit

OSBE të zhgënjyer pas moscertifikimit të Listës serbe:...

Moscertifikimi i Listës Serbe, ambasadori britanik: Shkatërron reputacionin...

Këta janë disa nga emrat e rinj që...

Lajm i mirë: Trafiku Urban rifillon punën nesër