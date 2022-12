Rama: Kosova s’do jetë më kurrë në Ligjin e Beogradit

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i është rikthyer sërish situatës në veri të Kosovës. Gjatë darkës së shtruar për përfaqësues të trupit diplomatik të akredituar në Tiranë, kreu i Qeverisë së Shqipërisë tha se Kosova nuk do të jetë kurrë më nën ligjin e Beogradit, duke komentuar edhe fjalët se Serbia do të kërkojë të dërgojë 1 mijë trupa të saj në veri.

Rama u shpreh se situata me barrikadat në veri të Kosovës është jo vetëm e padobishme, por thellësisht shqetësuese.

“Nuk është një fundvit i mirë për procesin e normalizimit midis Kosovës dhe Serbisë. Rritja e tensioneve në veri të Kosovës është, jo vetëm e padobishme, por thellësisht shqetësuese. Është e pabesueshme që na duhet të merremi vazhdimisht me shfaqjen e barrikadave, prapakthime në procesin e normalizimit dhe ekipe zjarrfikësish të SHBA dhe BE që vrapojnë të shpëtojnë makinerinë e dialogut nga flakët e një retorike të rënduar politike”, deklaroi Rama.

Kryeministri shqiptar tha se Kosova është liruar një herë e përgjithmonë nga Beogradi dhe se nuk ka kthim pas. Sipas tij kërkesa e Serbisë për dërgimin e trupave është aq surreale sa do të ishte kërkesa e Kosovës që të dërgonte trupa në Luginë të Preshevës.

“Së fundmi, dëgjuam deri për kërkesa të bëra NATO-s për të dërguar trupa serbe në veri të Kosovës, për të mbrojtur serbët etnikë. E kuptoj që kjo mund të jetë një tjetër shashkë speciale e retorikës politike, por është po kaq surreale sa do të ishte nëse Kosova do t’i kërkonte NATO-s të dërgonte trupa shqiptare në Serbinë jugore për të mbrojtur shqiptarët etnikë. E gjitha kjo është tejet larg asaj për të cilën kemi nevojë. Kemi hyrë në dekadën e tretë qysh kur Kosova u lirua një herë e përgjithmonë nga Beogradi. Ajo nuk do të jetë kurrë më nën ligjin e Beogradit”, vijoi Rama.

Rama u shpreh se Shqipëria do të mbetet gjithnjë e me vendosmëri krah Republikës së Kosovës çdo here që e drejta e saj sovrane për tu qeverisur nga autoritetet e veta do vihet në pikëpyetje në çfarëdolloj forme.

Ai shtoi se dialogu është e vetmja zgjidhje për Kosovën dhe Serbinë prandaj është e vetmja platformë ku duhet të orientohen të dy vendet.

“Ne kemi nevojë vetëm tre gjëra: Dialog, dialog, dialog. Pjesa tjetër është thjeshtë politikë e keqe. E di më së miri se është më e lehtë ta thuash se ta bësh një gjë të tillë, por çdo rrugë e shkurtër që merret përtej dialogut të vështirë, madje të dhimbshëm midis Serbisë dhe Kosovës, jo vetëm për ato të dyja, po për të gjithë rajonin, shpie në një territor shumë të rrezikshëm. Nuk e zgjodhëm ne të jetonim në këtë lagje sekëlldisëse të Evropës, që quhet Ballkan, madje nëse do të mundeshim do ta kishim zëvendësuar njëri-tjetrin me fqinj të tjerë. Por së pari, nuk ka asnjë vend tjetër në këtë planet ku ta transferojmë vendin tone dhe së dyti, secili prej fqinjëve tanë është këtu për të qëndruar”, tha Rama.

Rama tha se vendet e Ballkanit duhet të mësojnë shpejtë se i duhet të jetojnë me njëri-tjetrin të punojnë me njëri-tjetrin e të ndihmojnë njëri-tjetrin pasi kështu është në interesin e të gjithëve.

Ai tha se ndërtimi i urave të bashkëpunimit me Serbinë është gjëja e duhur për Shqipërinë.

Ditë më parë, Rama, kur ishte pyetur nëse do të ndihmonte Kosovën me trupa policore e ushtarake pas situatës në veri, pati thënë se Kosova është shtet sovran dhe në territorin e saj nuk ka nevojë për trupa policore të shteteve të tjera.