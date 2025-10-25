Rama: Kosova duhet t’ia lë “topin në derë” Serbisë duke përmbushur njëanshëm obligimet e Dialogut

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në një intervistë për Deutche Welle, ka thënë se Kosova duhet ta harrojë krejtësisht Serbinë, dhe t’i përmbushë obligimet e dialogut në mënyrë të njëanshme. Rama ka thënë se Kosova duhet të veprojë në këtë mënyrë, që t’ia lë “topin në derë Serbisë” Kreu i Qeverisë shqiptare ka thënë e…

Lajme

25/10/2025 17:26

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në një intervistë për Deutche Welle, ka thënë se Kosova duhet ta harrojë krejtësisht Serbinë, dhe t’i përmbushë obligimet e dialogut në mënyrë të njëanshme.

Rama ka thënë se Kosova duhet të veprojë në këtë mënyrë, që t’ia lë “topin në derë Serbisë”

Kreu i Qeverisë shqiptare ka thënë e Kosova duhet t’i kryej obligimet e saj dhe pastaj t’i thotë Evropës e shteteve që s’e njohin se kush është Kosova dhe të kërkojë pastaj që t’i merret edhe nënshkrimi i Serbisë për marrëveshjet.

“Sipas meje, Kosova duhet ta harrojë krejt Serbinë, në kuptimin që duhet të përmbush në mënyrë të njëanshme të gjitha kërkesat e dialogut dhe t’ia lë topin në derë Serbisë, duke i thënë Evropës se ja kush jemi ne. I përmbushëm, i firmosëm, dhe merrjani firmën Serbisë”, ka thënë Rama.

“Por duhet shkëputet totalisht nga Serbia dhe s’duhet të jetojë me idenë e Serbisë”, ka shtuar ai.

Ndërkohë i pyetur për raportet me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti, ka thënë se kanë raport të mirë personal, derisa thotë se kanë dallime në këndvështrime, të cilat i ndajnë ballë për ballë por edhe në qëndrime publike.

Artikuj të ngjashëm

October 25, 2025

Prokuroria interviston Armend Zemajn si të dyshuar për incidentin me qytetarin

October 25, 2025

E konfirmon KQZ – Gjilani shkon në balotazh: Alban Hyseni (VV)...

October 25, 2025

122 vota diferenca mes Pecit dhe Tahirit

October 25, 2025

KQZ certifikon rezultatet, por jo për tri komuna që presin vendimin...

Lajme të fundit

Prokuroria interviston Armend Zemajn si të dyshuar për incidentin me qytetarin

E konfirmon KQZ – Gjilani shkon në balotazh:...

122 vota diferenca mes Pecit dhe Tahirit

KQZ certifikon rezultatet, por jo për tri komuna...