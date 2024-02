Rama: Kontaktoj me Abdixhikun por vendimet i marrë unë Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, tha se është i fokusuar në rezultate dhe se shkarkimet në komunë nuk kanë të bëjnë me aspekte politike. ‘’Jam i fokusuar në rezultate, por nëse çështja me mbeturinat kishte me qenë okej, nuk kishte me pas shkarkim. Nëse digjitalizimi kishte me qenë okej, nuk kishte me pas shkarkim. Këtë…