Rama: Konflikti Kosovë-Serbi nuk duhet t’i lë edhe vendet tjera të pazhvilluara

“Të kemi një sportel në kufi, që t’i shndërrojmë kufijtë të hapura dhe të lira. Këtë mund të bëjmë edhe vetë. Duhet të vazhdojmë të lëvizim në këtë drejtim”, tha Rama.

“Ne do e vazhdojmë të bëjmë këtë çdo vit, por kjo nuk varet prej nesh. Nëse BE do tëm arrë vendimin që ne presim, por kjo tjetra varet prej nesh dhe ne do e bëjmë atë. Njerëzit e këtyre vendeve kanë vështirësi gjatë kalimit të pikave kufitare”, shtoi tutje ai.

Sipas Ramës konflikti Kosovë-Serbi nuk duhet t’i mbajë edhe vendet tjera të pazhvilluara.

“Është miopi që të kuptosh se investimet e mëdha do të vijnë në vendet tona. Është absurde që të imagjinohet armëria në të cilën axhendat tona te gjelbra nuk janë të lidhura midis njëri-tjetrit. Jam i mendimit se kjo është një sfidë dhe rrugë sfiduese. Maqedonia do të bëjë angazhime maksimale që tua lehtësojë rrugën qytetarëve të Shqipërisë që të jetojnë pa kufizime dhe të hapim Shqipërinë për të gjithë nga Rajoni. Ça do të thotë kjo? Nëse vini në plazhe tona?Të presin me orë që të vini në bregdetin tonë. Ne dështojmë që ti prishni paratë në bregdetin tonë. Kemi konflikte të cilat duhet të zgjidhen në rajon, megjithatë ajo që i mban konfliktet, siç është konflikti i Kosovës-Serbi, nuk duhet t’i mbajë dhe vendet tjera të pazhvilluara, që të mos pajtohemi në këtë drejtim”, tha tutje kryeministri shqiptar.

Në këtë kontekst, ai përmendi edhe kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti dhe atë të Serbisë, Ana Bërnabiq

“Madje dhe kjo bëhet edhe më pak e vështirë që të zgjidhet si çështje. Jetojmë në këtë rajon me shekuj. Kemi edhe konflikte. Madje edhe vëllezërit tanë grekë aktrojnë se kanë ardhur këtu para të gjithë të tjerëve dhe se ne të tjerët jemi pasardhës të tyre. Ne jemi këtë të gjithë bashkërisht dhe pas shumë shekujsh bisedojmë dhe takohemi. Pash një ‘boks’ mes albinit dhe Anës me fjalë”, tha ai.

“Ata janë sot këtu. Kjo është e paimagjinueshme që ta ëndërronim para disa ditësh. Dua ta përfundoj me një porosi. Ne u thirrëm nga ‘Papa’ i BE, Merkeli, dhe ne deshëm që të shkojmë në audiencë tek Papa. Dhe u gjendëm tek aj për të ndërtuar ardhmërinë e përbashkët. Kur u paraqit pengesa nga Brukseli, vazhduam të ecim më tutje.”, tha Rama. /Lajmi.net/