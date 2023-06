Rama: KFOR-i duket se nuk do të dalë me konkluza publike Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i cili është duke bërë përpjekje për të bindur kryeministrin Kurti që të pranojë kërkesat ndërkombëtare për de-eskalim, gjatë ditës së djeshme ka reaguar lidhur me rastin e 3 policëve të Kosovës që u rrëmbyen nga forcat speciale serbe. Ministria e Brendshme e Kosovës ka konfirmuar se ata janë rrëmbyer…