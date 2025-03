​Rama kërkon pasaportën e BE-së për shqiptarët, Kos: Jeni në udhën e duhur dhe të mbarë

Komisionerja për Zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos po qëndron në Tiranë duke shënuar misionin e saj të parë zyrtar në Shqipëri.

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë një konference për media së bashku me Kos, tha se ambicia e tyre është që shqiptarët të marrin pasaportën e BE-së brenda kësaj dekade. Derisa shtoi se Shqipëria është shumë e vendosur që ta përmbushë me sukses objektivin e përfundimit të negociatave brenda 2027-ës.

“Është mbështetja e një institucioni të madh dhe shumë kërkues siç është BE-ja, të cilën ne jemi të vetëdijshëm që duhet ta meritojmë çdo ditë sepse ne duam të bëhemi pjesë e familjes së bashkuar evropiane. Ne e dimë që nuk ka asnjë alternativë tjetër. Pikërisht sepse nuk ka alternativë tjetër të lirisë individuale. Nuk ka alternativë tjetër të barazisë para ligjit, nuk ka alternativë tjetër të bashkëjetesës në diversitet dhe të standardeve evropiane të kësaj bashkëjetese”, theksoi ai.

Rama shtoi se ambicia e shqiptarëve është që ta marrin pasaportën e BE-së brenda kësaj dekade.

“Ne jemi shumë të vendosur që ta përmbushim me sukses objektivin shumë ambicioz të përfundimit të negociatave brenda 2027-ës dhe ambicia ime, ambicia jonë është që shqiptarët të marrin pasaportën e BE-së brenda kësaj dekade dhe të mundet që kur ulen në aeroportet e Evropës të hyjnë nga ai korridori me atë konstelacionin e yjeve dhe jo nga ai korridori tjetër ku shkruan të tjerët. Kjo është shumë e rëndësishme për ne se na iku jeta tek të tjerët, me shekuj. Parlamenti i Shqipërisë ka në tryezë sot marrëveshjet financiare për Planin e Rritjes që i hapin rrugë edhe fillimit të financimit të fondeve që janë rreth 1 miliardë euro të dedikuara për Shqipërinë. Kështu që e dashur Marta ne duam lekët tona”, tha Rama.

Derisa në një konferencë për media komisionerja për Zgjerimin në Bashkimin Evropian, Marta Kos tha se rrugëtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian është i sigurt dhe i vërtetë.

“Sigurisht që gjeopolitika, është ajo sot që na tregon se gjithçka mund të jetë e mundur dhe një gjë mund të jetë stabël dhe rrugëtimi juaj drejt BE-së është i sigurt në udhën e vet dhe është i vërtetë. Më pëlqen që takohem me ju, me ekipin tuaj, me Majlindën kryenegociatoren dhe shoh që jeni kaq pasionant për vendin tuaj por edhe për BE-në dhe erdha këtu për t’ju treguar mbështetjen time të plotë për objektivat tuaj kaq ambiciozë për të cilat më ka treguar ekipi im dhe që janë objektiva realiste dhe jo thjesht, ambiciozë”, u shpreh Kos.

Ajo tha se Shqipëria është në rrugën e duhur për ti përmbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027.

“Ju citoj kur ju thoni që dëshironi të mbyllni negociatat deri në fund të 2027 dhe ne po ecim në rrugën e duhur, jemi në udhën e duhur dhe të mbarë sepse janë hapur tashmë grupkapitujt e caktuar, 2, 3 gjithashtu do të jenë dhe gjithë grup-kapitujt e tjerë… Dhe siç e dimë edhe ne, nuk bëhet fjalë vetëm për hapjen e grup-kapitujve, por edhe për mbylljen e tyre. Jam e sigurt se me të gjithë reformat që ju po kryeni kjo do të jetë e mundur. Me shumë dëshirë, duam që Shqipëria të bëhet pjesë e BE-së, ju e meritoni sepse me ju brenda BE, Evropa nuk do të jetë thjeshtë më e madhe, por dhe më e fortë”, tha komisionerja.

Kos ka përmendur edhe faktin që Shqipëria është ishull stabiliteti duke thënë se kanë fqinjësi të mirë në rajon dhe kjo sipas saj i bënë kampionë për bashkëpunimin rajonal.