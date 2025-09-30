Rama kërkoi shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë, reagon Kushtetuesja

Pas kërkesës së bërë, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë ka bërë publik regjistrimin e saj, duke theksuar se shpallja është e barazvlefshme me njoftimin publik. Gjykata për Euronews.al ka konfirmuar se është publikuar e regjistrimi i kërkesës së avokatëve të Veliajt. “Gjykata ka bërë publikimin e regjistrimit të kërkesës. Shpallja është e barasvlershme me njoftimin publik”,…

30/09/2025 14:20

Pas kërkesës së bërë, Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë ka bërë publik regjistrimin e saj, duke theksuar se shpallja është e barazvlefshme me njoftimin publik.

Gjykata për Euronews.al ka konfirmuar se është publikuar e regjistrimi i kërkesës së avokatëve të Veliajt.

“Gjykata ka bërë publikimin e regjistrimit të kërkesës. Shpallja është e barasvlershme me njoftimin publik”, thuhet në njoftimin e Kushtetueses.

Kushtetuesja e Shqipërisë ka bërë të ditur se vazhdon të monitorojë procesin dhe do të japë vendimin përfundimtar në përputhje me legjislacionin në fuqi.

