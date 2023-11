Rama: Kam relacion fantastik me LDK-në, por nuk kam ambicie të lidhura me parti politike Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka folur mbi raportet e tij me LDK-në, duke i cilësuar si shumë të mira. “Kam relacion fantastik me LDK-në, ne bashkë e kemi fituar kryeqytetin dhe bashkë do ta fitojmë edhe mandatin tjetër, jemi duke bërë punë fantastike në kryeqytet dhe nuk kemi arsye pse të mos vazhdojmë punët…