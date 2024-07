Rama jep arsyet pse Ismail Kadare nuk u varros pranë vëllezërve Frashëri apo te varrezat e dëshmorëve në Kosovë

Në një fjalim pranë arkivolit të Ismail Kadaresë, Edi Rama ka treguar se përse u vendos që ai të prehej në varrezat e Tufinës dhe jo diku tjetër.

Rama tha se Kadare nuk i kishte qejf tubimet, fjalimet, dhe se do argëtohej shumë me propozimet për ta varrosur te Dëshmorët e Kombit, pranë vëllezërve Frashëri apo dhe te varrezat e dëshmorëve në Kosovë.

“Ndërkohë qëkur lajmi i vdekjes së Kadaresë mori dhënë, në kuptimin e mesazheve të shpeshta të ditëve të mia të zakonshme, më vinin hera herës opinione të ngutura nga një ankthi çuditshëm për vendvarrimin.

I lexoja dhe më kujtohej Ismaili dhe përpiqesha të mendoja si do i merrte ai ato propozime për ta varrosur te vëllezërit Frashëri, përballë Rognerit apo deri te varrezat e dëshmoreve në Kosovë. Nuk e di dot çfarë do thoshte, por e di njësoj se ai arkivol ku është shtrirë trupi i tij, se po ti kisha treguar dot vigjiljen time të këtij ceremoniale dje në darkë, do të argëtohej shumë. Siç thoshte Márquez ‘do t’i vinte plasja që nuk do merrte dot pjesë në funeralin e vet’.

Kur edhe Helena më çoi fjalë se donte vetëm fjalën time në këtë funeral, zgjodhi të keqen më të vogël. Një fjalim të pashmangshëm të rastit por të paktën nga dikush që nuk flet thjeshtë se ia kërkon detyra, por dhe si dikush që Ismailin e lidhte kënaqësia e bisedave jo të shpeshta.

Kështu ky nder kaq i posaçëm dhe një barrë përgjegjësie mu pranë arkivolit të njeriut që e ngiti gjuhën shqipe në majë, mu bë dhe një siklet i ububushëm, po aq rrallë sa dalja në një provim para fytyrës tallëse të Ismailit me tubimet, fjalimet”, u shpreh Rama. TCH