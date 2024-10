Rama inspekton punimet në tunelin e Kurrizit: Do të organizohen koncerte, ekspozita dhe festivale Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama bashkë me drejtoreshën e Kulturës, Sibel Halimi kanë vizituar tunelin e Kurrizit ku po realizohen punime. Rama përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se ky projekt do të përmirësojë qarkullimin dhe infrastrukturën, duke krijuar një hapësirë të re për qytetarë, shkruan lajmi.net. “Tuneli do të shndërrohet në një qendër…