Rama i thotë Reutersit se do të garojë për herë të katërt për Kryeministër të Shqipërisë, flet edhe për Procesin e Berlinit

Reuters i ka kushtuar rëndësi Marrëveshjes së CEFTA, duke e pyetur kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, për Marrëveshjen e CEFTA’n, përpara Samtit të Ballkanit Perëndimor të organizuar nga kancelari gjerman Olaf Shcolz, të hënën.

Rama citohet të thotë se janë për një Marrëveshje të zgjeruar për Tregtinë e Lirë në mes shteteve të Ballkanit Perëndimor. Kjo në kuadër të aspiratave të Shqipërisë për anëtarësim të Bashkimit Evropian deri në vitin 2030.

Rama po ashtu e ka konfrmuar se do të kandidojë për mandatin e katërt në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025 në Shqipëri.

Më poshtë artikulli i Reuters:

Kryeministri shqiptar Edi Rama tha të dielën se një Marrëveshje e zgjeruar e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) për rajonin e Ballkanit Perëndimor ishte e arritshme pasi vendi i tij kërkon të bëhet i përshtatshëm për anëtarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030.

“Nesër do të jetë e rëndësishme të… rregullojmë mekanizmin e CEFTA-s,” tha ai në një intervistë përpara një samiti të Ballkanit Perëndimor të organizuar nga kancelari gjerman Olaf Scholz të hënën.

Scholz do të bisedojë me Shqipërinë, Bosnjën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë në të dhjetën e të ashtuquajturave negociata të Procesit të Berlinit që u nisën në 2014 me synimin për të integruar rajonin në politika më të përputhshme me BE-në.

Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock mblodhi së bashku homologët nga gjashtë vendet javën e kaluar dhe bëri përparim drejt tejkalimit të përçarjeve midis Serbisë dhe Kosovës, tha ajo në X.

Si dhe lëvizjen më të lehtë të njerëzve, mallrave dhe shërbimeve, ajo theksoi perspektivën e përmirësimit të aranzhimeve të udhëtimit për të rinjtë dhe njohjen më të mirë të kualifikimeve profesionale.

Synimi i BE-së është t’i japë stabilitet më të madh një rajoni që është ende i mbërthyer nga tensionet pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë në vitet 1990.

Blloku gjithashtu dëshiron t’i mohojë Moskës një portë për të shkaktuar probleme në krahun e saj juglindor.

Për çështjet e migracionit, Rama, i cili tha se synon të kandidojë për një mandat të katërt në 2025, tha se Shqipëria kishte një marrëveshje me Italinë për të pranuar refugjatët që mbërrijnë atje në qendrat e pritjes, për të ndihmuar në frenimin e migracionit të parregullt në BE.

I pyetur nëse një marrëveshje e tillë ishte e mundur edhe me Gjermaninë, ai tha se aktualisht nuk ka kapacitet të mjaftueshëm.

“Gjermania duhet të gjejë një partner tjetër,” tha ai.