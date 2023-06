Rama i prerë: Nuk do të ketë takime për “Ballkanin e Hapur” pa u liruar tre policët kosovarë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ditën e sotme ka mbajtur konferencë për media, ku ka foluar edhe për tensionet ndërmjet Kosovës e Serbisë, pas ngjarjeve të fudnit të veri dhe rrëmbimit të tre policëve të Kosovës.

Rama i pyetur nëse do të ketë takime në kudër të Ballkanit të Hapur, e ka bërë të qartë se nuk do të ketë asnjë lloj takimi me presidnetin serb, Aleksandër Vuçiq, deri në lirimin e tre policëve.

“Jo nuk ka. Nuk ka asnjë takim asnjë zhvillim tjetër, çdo kanal komunikimi ka vetëm një fjali, lironi tre policët e Kosovës. S’ka gjë tjetër fare”, ka thënë kryeministri shqiptar Rama.

Kryeministri shqiptarë që nga dita e rrëmbimit të tre policëve, në vazhdimësi ka bërë thirrje që ata të lirohen dhe ka theksuar se ata nuk kanë bërë asnjë shkelje pasi ishin në territorin e Kosovës.

Rama dy të martën paralajmëroi ngrirje të raporteve me Serbinë deri në lirimin e tre policëve të Kosovës nga Serbia të cilët po mbahen të burgosur.