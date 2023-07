Rama i prerë midis Beogradi: Kosova nuk është Donbas

Kryeministri shqiptar Edi Rama orët e mbrëmjes takoi presidentin serb Aleksandar Vuçiq në Beograd.

Të dy atje kanë folur edhe për tensionet në veri të Kosovës shkrun lajmi.net.

Rama tha se nuk do të lejojë që Kosova të shënderrohen në Donbas.

Kryeministri shqiptar po ashtu insistoi se dialogu është e vetmja rrugë drejt një marrëveshje midis dy palëve.

“Duke qenë se kryeministri nuk ishte i pranishëm, sigurisht që pata mundësinë të diskutoja gjerësisht për tema siç është procesi i Berlinit dhe besoj se mund të bëjmë një plan të ri në mënyrë që Komisioni Evropian të hartojë një plan të ri financiar në mënyrë që vendet tona do të ishin në një treg të vetëm ekonomik. Kemi fituar shprehi të shkëmbejmë hapur mendime dhe ndonjëherë të mos pajtohemi me të njëjtat, por duhet të punojmë në favor të paqes. Për të bashkëpunuar na duhen momente të tilla. Do ta përsëris atë që thashë, e vetmja rrugë për të ecur nuk është rruga e rritjes së tensioneve por mënyra e dialogut dhe marrëveshjes bazuar në planin franko-gjerman. Nuk dua të përsëris këtu atë që thashë në Prishtinë, por askush nuk duhet të nënvlerësojë rrezikun e përshkallëzimit kur gjendemi në një situatë që nuk duhet ta lejojmë të ndodhë, e cila mund të jetë e ngjashme me Donbasin, që do ta bënte të pamundur kthejeni situatën në mënyrën e vjetër. Duhet të ketë një këndvështrim të përbashkët.” – tha Rama./Lajmi.net