Rama i jep Dafina Zeqirit çmimin “Hyjnersha në Fron”: Ajo e ka përdorur talentin e saj jo veç për hite, por edhe për mesazh për kauzë

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama e ka pritur sot në takim këngëtaren e njohur kosovare, Dafina Zeqirin. Ai përmes një postimi në facebook, ka thënë se  Dafina Zeqiri është më shumë se një artiste e suksesshme. Sipas tij, ajo është za i fortë i brezit të saj, që përmes muzikës flet për liri…

ShowBiz

25/12/2025 13:11

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama e ka pritur sot në takim këngëtaren e njohur kosovare, Dafina Zeqirin.

Ai përmes një postimi në facebook, ka thënë se  Dafina Zeqiri është më shumë se një artiste e suksesshme. Sipas tij, ajo është za i fortë i brezit të saj, që përmes muzikës flet për liri personale, fuqizim të grave dhe guxim për të qenë vetvetja.

Rama ka thënë se Dafina e ka përdorur talentin e saj jo veç për hite, por edhe per mesazh per kauze., ka fol për respektin, dinjitetin dhe të drejtat e njeriut, duke treguar se suksesi pa qëndrim nuk ka vlerë dhe se arti mundet me ndryshu jeten e njerzve.

“Sot, me shumë kënaqësi, i dhuruam Hyjneshën në Fron një artisteje që përfaqëson jo vetëm kryeqytetin, por krejt shqiptarët. Dafina eshte origjinale dhe me energjinë e saj, ajo vazhdon me frymëzu mijëra të tjerë që të besojnë në veten e tyre dhe të ndjekin ëndrrat pa kompromise. Dafinë, faleminderit për muzikën dhe për mënyrën se si e ke çuar artin në një nivel tjetër dhe suksese sonte ne koncert”, ka shkruar Rama në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë:

Artikuj të ngjashëm

December 25, 2025

Deklaratë bombë nga Alba: Flokët e shtuara deri në 15 mijë euro?

December 25, 2025

Përparim Rama nderon Dafina Zeqirin me çmimin “Hyjnesha në Fron”

December 25, 2025

Labi-Fjollës: Ke dhez me cullakhane, tu e reklamu gjoksin

December 25, 2025

Sy më sy- Labi dhe Fjolla përplasen ashpër

December 24, 2025

Dalin pamjet – Për pak plas grushti në Big Brother

December 24, 2025

“Merresh me burra të martuar”, Benita me akuza ndaj Albës

Lajme të fundit

Sërish probleme me rrymën: Pse nuk po stabilizohet situata në Kosovë?

Ambasadori francez: Na duhet një qeveri me kompetenca të plota në Kosovë

Haradinaj i ashpër ndaj Speciales: Cali do ta...

Në Himarë, babadimri zbret nga qielli me parashutë