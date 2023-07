Rama i fton liderët e Ballkanit Perëndimor më 17 Korrik në Tiranë: Kurti është i ftuar edhe pse BE mund të mos e ftojë Kryeministri Edi Rama në konferencë të përbashkët me kryeministrin e Malit të Zi Dritan Abazovic është deklaruar edhe për takimet e ardhshme të nivelit rajonal. Rama tha se pavarësisht sanksioneve europiane, ai do ta ftoj kryeministrin Kurti në takimet e ardhshme në Tiranë, shkruan lajmi.net. “Në takimin e Tiranës, pavarësisht se cili është qëndrimi i…