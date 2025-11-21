Rama i fokusuar te telefoni, ja si reagon Albin Kurti
Kjo e premte mblodhi në Tiranë liderët e Ballkanit Perëndimor, të cilët ndanë diskutime për planin e rritjes si dhe integrimin ekonomik drejt Bashkimit Evropian. Në fotot e shkrepura nga LSA, janë kapur momente gjatë samitit, si fokusimi i kryeministrit Edi Rama në celularin e tij, ndërsa përballë qëndronte homologu Albin Kurti.
