Rama i fokusuar te telefoni, ja si reagon Albin Kurti

Kjo e premte mblodhi në Tiranë liderët e Ballkanit Perëndimor, të cilët ndanë diskutime për planin e rritjes si dhe integrimin ekonomik drejt Bashkimit Evropian. Në fotot e shkrepura nga LSA, janë kapur momente gjatë samitit, si fokusimi i kryeministrit Edi Rama në celularin e tij, ndërsa përballë qëndronte homologu Albin Kurti.

Lajme

21/11/2025 13:47

