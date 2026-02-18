Rama i drejtohet Muratit: E ki detyrim institucional dhe moral me tregu pse buxheti i Prishtina po lihet jashtë buxhetit 2026?

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama me anë të një postimi i është drejtuar Ministrit të Financave, Hekuran Murati. Rama ka kërkuar sqarime nga Murati pse buxheti i Prishtinës është lënë jashtë buxhetit të shtetit, transmeton lajmi.net. “Hekuran Murati, ki detyrim institucional e moral me tregu pse buxheti i Prishtina po lihet jashtë buxhetit 2026?!”, ka…

Lajme

18/02/2026 14:23

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama me anë të një postimi i është drejtuar Ministrit të Financave, Hekuran Murati.

Rama ka kërkuar sqarime nga Murati pse buxheti i Prishtinës është lënë jashtë buxhetit të shtetit, transmeton lajmi.net.

“Hekuran Murati, ki detyrim institucional e moral me tregu pse buxheti i Prishtina po lihet jashtë buxhetit 2026?!”, ka shkruar Rama, duke ia bashkangjitur vendimin që ia kishin dërguar me 6 shkurt ku ishte miratuar buxheti i kryeqytetit. /lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 18, 2026

Krejt çka deklaroi Thaçi sot: Kosova ishte më e rëndësishme se...

February 18, 2026

Fjalimi i fuqishëm në Hagë i Selimit: UÇK nuk u krijua...

February 18, 2026

Veseli në Hagë: Unë e di kush jam dhe çfarë kam...

February 18, 2026

Dosja Epstein, ekspertët e OKB-së: Kemi të bëjmë me një sipërmarrje...

February 17, 2026

Policia izraelite arreston imamin e xhamisë Al-Aksa në Jerusalem

February 16, 2026

Goditja e ortekut e nxjerr nga shinat trenin në Valais të...

Lajme të fundit

Krejt çka deklaroi Thaçi sot: Kosova ishte më...

Fjalimi i fuqishëm në Hagë i Selimit: UÇK...

Veseli në Hagë: Unë e di kush jam...

Arrestohet një i ri në Ferizaj, konfiskohet armë zjarri edhe në Kaçanik