Rama i drejtohet Muratit: E ki detyrim institucional dhe moral me tregu pse buxheti i Prishtina po lihet jashtë buxhetit 2026?
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama me anë të një postimi i është drejtuar Ministrit të Financave, Hekuran Murati.
Rama ka kërkuar sqarime nga Murati pse buxheti i Prishtinës është lënë jashtë buxhetit të shtetit, transmeton lajmi.net.
“Hekuran Murati, ki detyrim institucional e moral me tregu pse buxheti i Prishtina po lihet jashtë buxhetit 2026?!”, ka shkruar Rama, duke ia bashkangjitur vendimin që ia kishin dërguar me 6 shkurt ku ishte miratuar buxheti i kryeqytetit. /lajmi.net/