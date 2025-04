Rama: Gruaja e parë kryeministre e Shqipërisë do të jetë socialiste Kryeministri, Edi Rama ka shprehur bindjen e tij se Shqipëria është më pranë se kurrë momentit kur do të ketë një grua në krye të qeverisë, dhe kjo grua, sipas tij, do të vijë nga radhët e Partisë Socialiste. Gjatë një takimi me gratë dhe vajzat socialiste, Rama theksoi se ato përbëjnë shtyllën më të…