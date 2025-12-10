Rama: Europa 2030 nuk është shpresë për ne, por destinacion
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama foli në Tirana Economic Forum, një takim me sipërmarrës dhe ekspertë ndërkombëtarë, organizuar nën kujdesin e Delphi Forum, ku u diskutua mbi mundësitë e reja që ofron Shqipëria për investime dhe zhvillim.
“Shqiptarët dhe grekët kanë kuptuar se gjeografia është një mundësi dhe ne sot jemi të vetëdijshëm për këtë mundësi të re,” u shpreh ai, duke shtuar se Shqipëria po tregon vetëbesim dhe ambicie në arenën ndërkombëtare.
Sipas Kryeministrit, imazhi i vendit ka ndryshuar ndjeshëm: “Shqipëria nuk është më duke parë nga qoshja, por duke qëndruar me vetëbesim, ambicioze dhe largpamëse. Nuk shihemi më si një cep i largët, por si një vend ku gjërat ndodhin.”
“Transformimet nuk janë premtime, por fakte. Ne po ndërtojmë një ekonomi që matet prej vlerave dhe këtë mund ta themi me krenari,” deklaroi Rama, duke shtuar se ndryshimi po ndodh “hap pas hapi, mes punës dhe besimit.”
“Europa 2030 nuk është shpresë për ne, por destinacion”, tha Rama.