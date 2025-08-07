Rama: Ekipet mjekësore janë në dispozicion për çdo nevojë që mund të paraqitet gjatë protestës

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se ekipet mjekësore janë në dispozicion për çdo nevojë që mund të paraqitet gjatë protestës së sotme, e cila do mbahet në mbështetje të ish-krerëve të UÇK’së. Rama ka thënë se autoambulanca me ekip shëndetësor ndodhet në rrugën “Fehmi Agani”, e gatshme të ofrojë ndihmë në…

Lajme

07/08/2025 16:50

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka njoftuar se ekipet mjekësore janë në dispozicion për çdo nevojë që mund të paraqitet gjatë protestës së sotme, e cila do mbahet në mbështetje të ish-krerëve të UÇK’së.

Rama ka thënë se autoambulanca me ekip shëndetësor ndodhet në rrugën “Fehmi Agani”, e gatshme të ofrojë ndihmë në çdo moment.

“Kryeqyteti është pranë qytetarëve Ekipet tona janë aty për ju, për të ndihmuar, për të kujdesur dhe për të qëndruar afër, si gjithmonë. Prishtina është e juaja – dhe ne jemi me ju!  ”, ka shkruar Rama.

Artikuj të ngjashëm

August 7, 2025

“Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi janë heronj” – Të rritur e...

Lajme të fundit

“Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi janë heronj” –...

Edhe Fatmir Limaj i bashkohet protestës së veteranëve

Qytetarët të ashpër me Gjykatën Speciale: Është raciste,...

Gjakovë: Shtiu me armë derisa po voziste, Policia...