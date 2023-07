Rama e thot troç midis Beogradi: Plani franko-gjerman, rruga e uljes së tensionit Në takimin e tij të zhvilluar me presidentin serb Aleksandër Vuçiç, kryeministri Edi Rama u pyet lidhur me tensionet në veri të Kosovës, nëse ka mundësi që Serbia t’i kthehet dialogut me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Lidhur me këtë çështje Rama tha se dialogu dhe arritja e një marrëveshjeje në nivelin franko-gjerman është e…