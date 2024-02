Rama e shkarkoi sepse PDK nuk ia mbështeti “dallaveret” me pronat, Çitaku: Jam krenare që s’pranove të jesh pjesë e skemave me pronat në Badovc Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama e ka shkarkuar Donjeta Sahatçiun nga posti i nënkryetares së Komunës në kuadër të asaj që ai e ka quajtur ristrukturim i kabinetit qeverisës në kryeqytet. Për këtë shkarkim ka reaguar nënkryetarja e PDK-së, Vlora Çitaku, duke thënë se është krenare me punën e Sahatçiut. Shkarkimin e saj, e ka…