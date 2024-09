Rama e merr shembull Londrën: Një rrugë ikonike atje është kthyer në shesh, Prishtina duhet të jet në hap me qytetet perëndimore Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar se një rrugë ikonike në Londër “Oxford Street”, do të mbyllet për automjete dhe do të shndërrohet në shesh për këmbësorë. Sipas tij, kjo është trend në qytetet perëndimore prandaj duhet të bëhet edhe në Prishtinë. “Rruga ikonike e Londrës dhe e njohur botërisht, Oxford Street, do të…