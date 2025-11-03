Rama e Çeku përplasen: A po m’dëgjon a jo? Këto fore nuk t’shiten

03/11/2025 21:40

Sot po zhvillohet debati për Prishtinën mes Hajrullah Çeku e Përparim Rama.

Rama nga LDK dhe Çeku nga LVV po përballen.

Ata kanë folur edhe për propozimin e palestrës së basketbollit.

“PO më vjen keq pse po i shit këto të pavërteta ose gjysmë të pavërteta në aspekt të procedurave ligjore që duhet me ju përshtat. Ne i kemi propozu dy pika për palestrën për basketboll”, tha Rama.

“Kujt i keni propozu juve”, e pyeti Çeku.

Rama ka thënë se Çeku është duke thënë të pavërteta.

