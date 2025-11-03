Rama e Çeku përplasen: A po m’dëgjon a jo? Këto fore nuk t’shiten
Sot po zhvillohet debati për Prishtinën mes Hajrullah Çeku e Përparim Rama. Rama nga LDK dhe Çeku nga LVV po përballen. Ata kanë folur edhe për propozimin e palestrës së basketbollit. “PO më vjen keq pse po i shit këto të pavërteta ose gjysmë të pavërteta në aspekt të procedurave ligjore që duhet me ju…
Sot po zhvillohet debati për Prishtinën mes Hajrullah Çeku e Përparim Rama.
Rama nga LDK dhe Çeku nga LVV po përballen.
Ata kanë folur edhe për propozimin e palestrës së basketbollit.
“PO më vjen keq pse po i shit këto të pavërteta ose gjysmë të pavërteta në aspekt të procedurave ligjore që duhet me ju përshtat. Ne i kemi propozu dy pika për palestrën për basketboll”, tha Rama.
“Kujt i keni propozu juve”, e pyeti Çeku.
Rama ka thënë se Çeku është duke thënë të pavërteta.