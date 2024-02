Rama drejt Brukselit, do të takohet në mesditë me Charles Michel dhe Ursula von der Leyen Kryeministri Edi Rama ka udhëtuar këtë të mërkurë drejt Brukselit ku do të takohet me presidentin e Këshillit Europian, Charles Michel në orën 14.00 dhe më pas me presidenten e komisionit europian, Ursula von der Leyen. Takimet vijnë dy javë përpara se në Tiranë të mbahet samiti për Ukrainën dhe takimi i liderëve të Ballkanit…