Rama: Do të votoja “PRO” bashkimit kombëtar

Këtë pyetje ai e quajti “provokacija” dhe njëjtë tha se do t’i përgjigjet, shkruan lajmi.net.

Madje ai tha se një referendum i tillë do të bëhet në të ardhmen.

Mirëpo, Rama tha se këto komente po i jep në rolin e fallxhorit.

“Kjo është një pyetje apo një “provokacija” sepse s’e kuptoj. Në rast se më pyesni në hipotezën e një referendumi paqësor për bashkim, unë do votoja pro. Nëse më pyesni se a do ndodhi apo jo, unë e di që kjo do ndodhi. E di që kjo do ndodhi një ditë. Atyre që mund ta marrin këtë dhe të dalin të bërtasin për “Shqipërinë e Madhe” unë u them se fallxhoret nuk gjykohen sepse unë po hedhi fall”, tha Rama.

Kjo deklaratë e Ramës shkaktoi të qeshura edhe tek gazetarët mirëpo edhe tek vet kryeminsitri Kurti. /Lajmi.net/