Rama: Do të paguajmë sigurimet për nënat e papuna me mbi tre fëmijë Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, tubimin e radhës në kuadër të fushatës zgjedhore e realizoi në Dimal të Beratit. Para të pranishmëve, ai ka folur për pensionet, taksat, dhe pabarazinë gjinore, që sipas tij, kanë shënuar përmirësim me qeverisjen e tij. “Pensioni mesatar, ishte 111, sot është 300 euro. E rëndësishme është që në…