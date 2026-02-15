Rama: Do të jem në Uashington për takimin e Bordit të Paqes, Shqipëria s’do të kontribuojë financiarisht
Lajme
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, ka deklaruar se ka marrë ftesën nga presdienti amerkan, Donald Trump për takimin e Bordit të Paqes.
Kështu ai ka shtuar se do të jetë në SHBA për themelimin e Bordit të Paqes, por duke shtuar se Shqipëria nuk do të kontribuojë me para.
Edi Rama: Shënimi i fundit është i lidhur me jetën ndërkombëtare, nëse mund ta quaj kështu. Më ka ardhur këtë javë ftesa nga Presidenti i Shteteve të Bashkuara për të vizituar Uashingtonin në ditët në vijim për atë që e kam paralajmëruar, kur ajo tufa e bombave artizanale, plaste dhe kërciste edhe në sallën e Kuvendit, me gjithfarëlloj pretendimesh që sot i nxjerrin përsëri qesharakë, duke thënë se unë nuk shkoj dot, se mua s’më kanë ftuar,se,se,se…
Dhe faktikisht, siç e paralajmërova, do të jem në Uashington për themelimin zyrtar të Bordit të Paqes dhe për fillimin e aktivitetit të atij bordi, ku Shqipëria ka privilegjin të jetë shtet themelues dhe ku Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për t’u anëtarësuar apo për të qëndruar si anëtare e përhershme, por kontribuon me dinjitetin dhe me atë që e ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht dhe të ftohet, deri në këtë nivel kaq të lartë të diskutimit mbi të ardhmen e paqes./Top Channel