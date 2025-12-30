Rama: Do të ishte mirë të kemi një mbledhje mes dy qeverive, Kurtin e kam uruar personalisht

Lajme

30/12/2025 16:54

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në konferencën e fundit për gazetarë këtë fundvit tha se bashkëpunimi me Kosovën do të vazhdojë dhe tha se ka uruar personalisht fituesin e zgjedhjeve në Kosovë, Albin Kurti.

Ai nuk përjashtoi edhe një mbledhje midis dy qeverive dhe tha se një nga punët kryesore është hekurudha Durrës-Prishtinë.

“Nuk e di do flasim, do të vendosim, do ishte mirë të kishim një mbledhje mes dy qeverive. Mos harroni kemi bërë mbledhje mes parlamenteve, këtë vit nuk e bëmë për shkak të zgjedhjeve. Albin Kurti u rikonformua si kryeministër dhe i kam bërë edhe urimet edhe personalisht. Dhe ne do të vazhdojmë punën. Kemi gjëra që mund të bëjmë, sidomos hekurudhën Durrës-Prishtinë, që është xhevahiri i kurorës; do bëjmë çmos që ta çojmë deri në financim”, tha Rama.

Ai e ka uruar edhe dje Kurtin për rezultatin zgjedhor.

