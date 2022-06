Rama: Do pyesim Bidenin e Johnsonin pse Gjykata Speciale u ngrit bazuar në ‘Shtëpinë e Verdhë’, e s’doli gjë nga ajo?

Libri i titulluar “Përplasja e Madhe”, ka bërë të parin e Shqipërisë që të nxjerr një pasazh ku thuhet se “lufta e tanishme ia hapi sytë politikës evropiane duke ia ndryshuar rrënjësisht qëndrimin për Rusinë. Humbja e saj në Ukrainë do ta ndryshojë pozitivisht situatën në Ballkan”.

Sipas Ramës, një element i vlefshëm për ta kuptuar gjyqin e ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçit dhe ish-udhëheqësve të tjerë të UÇK-së në Hagë, është sot një arsye e fortë për Perëndimin që të ndalet e të reflektoj se çfarë ka bërë me Gjykatën Speciale dhe, sipas tij, a është ajo gjykatë në dorën e Putinit dhe Moskës.

Tutje, kreu shqiptar tha se Kosova për Putinin dhe Rusinë është peng jo në solidaritet apo për hir të Serbisë, por për një qëllim më të madh që sot sipas tij, shfaqet me sulmin ndaj Ukrainës, si një problem i hapur ndaj rendit botëror dhe ndaj ligjit ndërkombëtar.

“Më shumë sesa një herë Putin, e ka përsëritur që ajo që ka bërë NATO në Kosovë është e pajustifikueshme dhe më shumë sesa një herë ai ka lënë të kuptohet se erdhi koha që “atë që keni bërë ju, ta provoni tani me atë që po e bëjmë ne”. Tek fabrika e gënjeshtrave, gënjeshtra më e madhe është ajo për UÇK-në”, është shprehur Rama.

Ai tha se gënjeshtra për UÇK-në nuk ka filluar me Gjykatën Speciale por shumë kohë më parë dhe për qëllim, sipas Ramës, ka pasur diskreditimin e UÇK-së duke e çuar deri në arrestimin, siç tha ai, të një presidenti në detyrë pa akuzë dhe mbajtjen në burg pa akuzë.

Rama më tej përmendi edhe të ashtuquajturën “Shtëpi e Verdhë” mbi të cilën ish-raportuesi i Parlamentit Evropian formoi Gjykatën Speciale.

Ai tha se surpriza më e madhe që duhet t’i bëjë të reflektojë shumë miq, që nga ShBA-të e deri tek miqtë Perëndimor është pikërisht “Shtëpia e Verdhë” dhe Gjykata Speciale.

“Doli një “Shtëpi e Verdhë”, u mbush bota me veshka e mëlçi që Hashim Thaçi, bashkë me Kadri Veselin e të gjithë të tjerët ua hiqnin nga trupi serbëve apo edhe shqiptarëve dhe i shisnin nëpër pazaret e peshkut në Evropë”.

“Një tmerr i pakrahasueshëm për të diskredituar totalisht një luftë çlirimtare. Mirëpo, ka një pyetje për të cilën për sa më takon, ne si qeveri në Shqipëri do të bëjmë çmos që ta vendosim mu përballë të gjithëve, që nga Joe Biden tek Boris Johnson e Olaf Scholz”.

“Pyetja është kjo: si shpjegohet që një tribunal i ngritur si rezultat fundor i një raporti që mori bekimin e Këshillit të Evropës me gjithë akuzat që kishin në qendër “Shtëpinë e Verdhë”, ka nxjerr një aktakuzë që s’ka asgjë lidhje as me “Shtëpinë e Verdhë”, as me asgjë tjetër”.

“Dhe, çfarë lidhje ka midis Dick Martyt, jo si person sepse s’kam aspak respekt për atë person dhe më vjen keq që më duhet t’ia zë emrin, por midis asaj që ai përfaqson si prodhim, çfarë lidhje ka me faktin që edhe sot që flasim kur Shqipëria në Këshillin e Sigurimit e ngre çështjen e llogaridhënies ndërkombëtare, Rusia kundërvihet me trafikimin e organeve dhe me Dick Martyn”, është shprehur Rama, njofton Klankosova.tv..

Në fund, Rama dhe se sot, shqiptarëve u takon që të mos e pranojnë këtë farsë me ish-presidentin Thaçi, ish-kryeparlamentarët Krasniqi e Vesli e ish-deputetin Selimi.

“Le të bëjë gjyq me fakte dhe me prova, ne nuk kemi punë me këtë pjesë por kemi punë me korpusin politik që i dha jetë kësaj gjykate. Ne jemi shumë të vegjël për t’i kërkuar ShBA-së që të reflektojnë, por për hir të vërtetës Shtëpia e Bardhë duhet të reflektoj për këtë çështje”.

“Dhe, presidenti i ShBA-së duhet të njihet me këtë çështje dhe ta udhëheq këtë reflektim të madh sepse këtu nuk është e pamundur që i gjithë ky komunitet vendesh të kenë rënë në një grackë të ngritur nga Rusia. Por edhe mos qoftë një grackë e ngritur nga Rusia, e gjithë mënyra se si është ndërtuar kjo, praktikisht sot i shërben Rusisë e jo Perëndimit e as viktimave të luftës”, ka thënë Rama.